Mick Schumacher ringrazia la Ferrari: “Hanno avuto fiducia in me” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Hanno avuto fiducia in me e mi hanno messo in condizione di esprimere al meglio il mio potenziale". Mick Schumacher, nella sua prima dichiarazione da futuro pilota dell'Haas F1 Team ha ringraziato tra gli altri anche la Scuderia Ferrari e la Ferrari Driver Academy."Ho sempre creduto che sarei riuscito a realizzare il sogno di arrivare in Formula 1 - ha aggiunto il pilota tedesco - Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e non vedo l'ora di mettermi al lavoro con la mia nuova squadra".Schumacher è atteso ora alla conclusione del mondiale di Formula2 che sta affrontando con il team Prema: il tedesco, con un gran premio ancora da disputare - in Bahrain questo weekend, in concomitanza con la Formula 1 - guida con 14 punti di vantaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Hannoin me e mi hanno messo in condizione di esprimere al meglio il mio potenziale"., nella sua prima dichiarazione da futuro pilota dell'Haas F1 Team hato tra gli altri anche la Scuderiae laDriver Academy."Ho sempre creduto che sarei riuscito a realizzare il sogno di arrivare in Formula 1 - ha aggiunto il pilota tedesco - Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e non vedo l'ora di mettermi al lavoro con la mia nuova squadra".è atteso ora alla conclusione del mondiale di Formula2 che sta affrontando con il team Prema: il tedesco, con un gran premio ancora da disputare - in Bahrain questo weekend, in concomitanza con la Formula 1 - guida con 14 punti di vantaggio ...

