Ilaria Capua: “Con un’altra pandemia non resistiamo. Bill Gates ci aveva avvertito anni fa” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilaria Capua, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’università degli studi di Milano-Bicocca, ha spiegato che con un’altra pandemia così non resisteremo. “Un tot numero di anni queste cose accadono e su questo ci dobbiamo interrogare. L’accademia parla troppo all’accademia e non con le persone, dobbiamo imparare per non trovarci mai più in una situazione del genere. Con un’altra pandemia come questa non ce la facciamo a resistere”, ha spiegato la virologa, dopodiché ha anche menzionato Bill Gates. “Credo sia importante che si lavori in maniera circolare” per comunicare a tutti “che determinati rischi, come il rischio pandemico, esistono. Bill Gates lo ha detto forte e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020), in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’università degli studi di Milano-Bicocca, ha spiegato che concosì non resisteremo. “Un tot numero diqueste cose accadono e su questo ci dobbiamo interrogare. L’accademia parla troppo all’accademia e non con le persone, dobbiamo imparare per non trovarci mai più in una situazione del genere. Concome questa non ce la facciamo a resistere”, ha spiegato la virologa, dopodiché ha anche menzionato. “Credo sia importante che si lavori in maniera circolare” per comunicare a tutti “che determinati rischi, come il rischio pandemico, esistono.lo ha detto forte e ...

