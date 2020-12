Giulia De Lellis sbarca al cinema e diventa attrice (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Mami, faccio il film!». A comunicarlo in un video su Instagram è Giulia De Lellis che, dopo aver conquistato il mercato editoriale con un libro, Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), che ha registrato vendite record nel 2019, è pronta a sbarcare al cinema cimentandosi per la prima volta come attrice. L’annuncio pubblicato da Giulia si limita a un «prossimamente al cinema», citando solo la presenza di Fabio Volo nel cast e non aggiungendo dettagli in più sul progetto. A dirci qualcosa in più è stato, però, il settimanale Chi, che ha immortalato i protagonisti impegnati sul set a Roma. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Mami, faccio il film!». A comunicarlo in un video su Instagram è Giulia De Lellis che, dopo aver conquistato il mercato editoriale con un libro, Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), che ha registrato vendite record nel 2019, è pronta a sbarcare al cinema cimentandosi per la prima volta come attrice. L’annuncio pubblicato da Giulia si limita a un «prossimamente al cinema», citando solo la presenza di Fabio Volo nel cast e non aggiungendo dettagli in più sul progetto. A dirci qualcosa in più è stato, però, il settimanale Chi, che ha immortalato i protagonisti impegnati sul set a Roma.

