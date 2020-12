Dayane Mello di nuovo contro Elisabetta Gregoraci per colpa delle sorprese (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, non hanno un bel rapporto. Nelle ultime ore, la ex moglie di Briatore si è lamentata perchè si sente esclusa mentre le altre ragazze fanno gruppo. Dayane Mello e le polemiche sulla sorpresa mancata Dayane Mello al GF Vip 5 non sopporta Elisabetta e non lo ha mai negato. Negli ultimi tempi, infatti, le due vipponi hanno più volte discusso anche per questioni banali. Da quando sono entrate nella casa anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma, inoltre, la Mello e Rosalinda Cannavò sembrano fare gruppo con le nuove vippone e Stefania Orlando e Maria Teresa, lasciando fuori la Gregoraci, che ormai appare sempre più sola, togliendo Pierpaolo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020)edal Grande Fratello Vip 5, non hanno un bel rapporto. Nelle ultime ore, la ex moglie di Briatore si è lamentata perchè si sente esclusa mentre le altre ragazze fanno gruppo.e le polemiche sulla sorpresa mancataal GF Vip 5 non sopportae non lo ha mai negato. Negli ultimi tempi, infatti, le due vipponi hanno più volte discusso anche per questioni banali. Da quando sono entrate nella casa anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma, inoltre, lae Rosalinda Cannavò sembrano fare gruppo con le nuove vippone e Stefania Orlando e Maria Teresa, lasciando fuori la, che ormai appare sempre più sola, togliendo Pierpaolo ...

