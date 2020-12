Covid, De Girolamo: “Il virus ti entra nel cervello. Malati abbandonati a casa” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Coronavirus ti entra nel cervello. Quando ce l’hai ti senti un po’ una cavia e un po’ un appestato. Molte persone hanno avuto la sensazione di essere state abbandonate a casa”. Nunzia De Girolamo, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca, denuncia la mancata assistenza da parte delle aziende sanitarie e dei medici di base a persone positive al Covid-19. “Io quando ho iniziato a sentire i primi sintomi, – ha precisato – non ho chiamato il mio medico ma mi sono rivolta a degli amici dottori e mi sono fidata dei loro consigli. Moltissime persone da tutta Italia, però, mi hanno raccontato di sentirsi completamente abbandonate, di non avere un medico di riferimento, che il medico di famiglia non andava a casa, che l’Asl non rispondeva”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Coronatinel. Quando ce l’hai ti senti un po’ una cavia e un po’ un appestato. Molte persone hanno avuto la sensazione di essere state abbandonate a casa”. Nunzia De, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca, denuncia la mancata assistenza da parte delle aziende sanitarie e dei medici di base a persone positive al-19. “Io quando ho iniziato a sentire i primi sintomi, – ha precisato – non ho chiamato il mio medico ma mi sono rivolta a degli amici dottori e mi sono fidata dei loro consigli. Moltissime persone da tutta Italia, però, mi hanno raccontato di sentirsi completamente abbandonate, di non avere un medico di riferimento, che il medico di famiglia non andava a casa, che l’Asl non rispondeva”. L'articolo proviene da ...

