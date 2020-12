Con il reddito di cittadinanza due tunisini finanziano il jihad (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martina Piumatti La Guardia di finanza di Bologna ha denunciato due tunisini per avere finanziato un terrorista islamico. Usavano il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza usato per finanziare il terrorismo islamico. È successo a Bologna. Protagonisti: due tunisini di 33 e 50 anni, già nel mirino delle attività di prevenzione dell'utilizzo del money transfer per sostenere a distanza il jihad. Da qui è scattata, per i due uomini, la denuncia della Guardia di finanza con l'accusa di aver finanziato, fino allo scorso aprile, un pericoloso foreign fighter islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio e localizzato in Tunisia. Il tutto avvelendosi di un money transfer in provincia di Ferrara. Non solo. Nel corso delle indagini ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martina Piumatti La Guardia di finanza di Bologna ha denunciato dueper avere finanziato un terrorista islamico. Usavano ildiIldiusato per finanziare il terrorismo islamico. È successo a Bologna. Protagonisti: duedi 33 e 50 anni, già nel mirino delle attività di prevenzione dell'utilizzo del money transfer per sostenere a distanza il. Da qui è scattata, per i due uomini, la denuncia della Guardia di finanza con l'accusa di aver finanziato, fino allo scorso aprile, un pericoloso foreign fighter islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio e localizzato in Tunisia. Il tutto avvelendosi di un money transfer in provincia di Ferrara. Non solo. Nel corso delle indagini ...

