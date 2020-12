Beni confiscati, Agrorinasce contro Comune in fuga: un danno per l’intero sistema (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAgro Casertano – “Metteremo in campo tutte le iniziative possibili, comprese quelle di natura legale, perché ci sono molte inesattezze in ciò che hanno dichiarato i rappresentanti del Comune di Santa Maria la Fossa”. E’ quanto spiega Gianni Allucci, direttore generale del Consorzio pubblico Agrorinasce che nel Casertano amministra decine di Beni confiscati alla camorra, a proposito dell’uscita da Agrorinasce del Comune di Santa Maria la Fossa, che segue la scelta fatta nel 2018 da Casal di Principe, che ha riottenuto la titolarità di 22 Beni confiscati. Santa Maria la Fossa è un piccolo centro ma altamente “strategico” per il settore dei Beni confiscati, visto che qui sorge La Balzana, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAgro Casertano – “Metteremo in campo tutte le iniziative possibili, comprese quelle di natura legale, perché ci sono molte inesattezze in ciò che hanno dichiarato i rappresentanti deldi Santa Maria la Fossa”. E’ quanto spiega Gianni Allucci, direttore generale del Consorzio pubblicoche nel Casertano amministra decine dialla camorra, a proposito dell’uscita dadeldi Santa Maria la Fossa, che segue la scelta fatta nel 2018 da Casal di Principe, che ha riottenuto la titolarità di 22. Santa Maria la Fossa è un piccolo centro ma altamente “strategico” per il settore dei, visto che qui sorge La Balzana, ...

L’amministrazione di Santa Maria la Fossa contro Agrorinasce, che replica: «Falso». Al centro il recupero dell’azienda agricola La Balzana appartenuta al clan Schiavone ...

