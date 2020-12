Al via la distribuzione del vaccino Pfizer/Biontech. Il Regno unito batte tutti e Trump esulta (Di giovedì 3 dicembre 2020) E gli ultimi a prevenire furono i primi a curare. Con una tempistica che nemmeno Usain Bolt, la Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (Mhra), l’genzia del farmaco britannica, ha approvato il vaccino Pfizer/Biontech. È sicuro, lo si può somministrare immediatamente già dalla prossima settimana. Il paese ne ha già ordinate 40 milioni di dosi, con le quali inoculare 20 milioni di persone in due somministrazioni, a una ventina di giorni di distanza l’una dall’altra. I primi a riceverlo saranno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 dicembre 2020) E gli ultimi a prevenire furono i primi a curare. Con una tempistica che nemmeno Usain Bolt, la Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (Mhra), l’genzia del farmaco britannica, ha approvato il. È sicuro, lo si può somministrare immediatamente già dalla prossima settimana. Il paese ne ha già ordinate 40 milioni di dosi, con le quali inoculare 20 milioni di persone in due somministrazioni, a una ventina di giorni di distanza l’una dall’altra. I primi a riceverlo saranno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

