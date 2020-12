Trattamento di dati personali e cloud computing nella scuola pubblica: criticità, responsabilità, sicurezza (Di martedì 1 dicembre 2020) Con la frase idiomatica “no silver bullet” nel 1986 Frederick Brooks negò l’esistenza in ambito informatico di un magico rimedio che risolve ogni problema, come il proiettile d’argento che, nel folclore anglosassone, è l’unico modo per uccidere i licantropi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 dicembre 2020) Con la frase idiomatica “no silver bullet” nel 1986 Frederick Brooks negò l’esistenza in ambito informatico di un magico rimedio che risolve ogni problema, come il proiettile d’argento che, nel folclore anglosassone, è l’unico modo per uccidere i licantropi. L'articolo .

Mainaxcs : RT @danielaranieri: Oggi su Rep Guido Rasi (ex direttore Ema) conferma la sensatezza dei dubbi di Crisanti: 'Le aziende parlano alla stampa… - 7marj : RT @danielaranieri: Oggi su Rep Guido Rasi (ex direttore Ema) conferma la sensatezza dei dubbi di Crisanti: 'Le aziende parlano alla stampa… - Frances47226166 : RT @danielaranieri: Oggi su Rep Guido Rasi (ex direttore Ema) conferma la sensatezza dei dubbi di Crisanti: 'Le aziende parlano alla stampa… - depirosa29 : RT @danielaranieri: Oggi su Rep Guido Rasi (ex direttore Ema) conferma la sensatezza dei dubbi di Crisanti: 'Le aziende parlano alla stampa… - conmoderazione : RT @danielaranieri: Oggi su Rep Guido Rasi (ex direttore Ema) conferma la sensatezza dei dubbi di Crisanti: 'Le aziende parlano alla stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattamento dati Reddito di cittadinanza, Garante Privacy: ok al trattamento dati per i controlli Inps Help Consumatori Rdc, controlli a prova di privacy

Via libera del Garante della privacy ai controlli dell'Inps sui redditi e pensioni di cittadinanza. Sono state rispettati gli standard relativi ...

Covid, la Valle d'Aosta disobbedisce al governo: l'ordinanza

Da domani in Valle d’Aosta riapriranno i negozi di prossimità e quelli per i servizi alla persona, nonostante sia ancora zona rossa. Come ...

Via libera del Garante della privacy ai controlli dell'Inps sui redditi e pensioni di cittadinanza. Sono state rispettati gli standard relativi ...Da domani in Valle d’Aosta riapriranno i negozi di prossimità e quelli per i servizi alla persona, nonostante sia ancora zona rossa. Come ...