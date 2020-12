Traffico Roma del 01-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

trafficate le principali vie consolari in direzione del centro città sul raccordo in carreggiata e accordi attratti dalla Prenestina al bivio per laL'Aquila proseguendo sulla tratto Urbano proprio dellaL'Aquila incolonnamenti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale sulla diramazione diSud colonna metti a tratti a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo incidente sulla Pontina all'altezza dello svincolo di via vaccareccia Ci troviamo tra Castelno Pomezia code a tratti a partire proprio da Pomezia Sud in direzione della capitale e sulla linea B della metropolitana proseguono i lavori per la sostituzione di scale mobili e ascensori oltre la fermata ...