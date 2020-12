Sviluppo aree forestali, da Regione Lazio 3 mln per investimenti (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – La Regione Lazio ha bandito 3 milioni di euro per la misura del Programma di Sviluppo Rurale dedicata agli ‘investimenti nello Sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditivita’ delle foreste’ (misura 08). È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. “Un ulteriore e importante traguardo- ha commentato l’assessora all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati- raggiunto nonostante la delicatezza e la complessita’ del momento, che va inserendosi nel percorso di completamento dell’attuazione del nostro Programma di Sviluppo rurale”. Onorati ha sottolineato che “da marzo a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – Laha bandito 3 milioni di euro per la misura del Programma diRurale dedicata agli ‘nellodellee nel miglioramento della redditivita’ delle foreste’ (misura 08). È quanto si legge in una nota della. “Un ulteriore e importante traguardo- ha commentato l’assessora all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e risorse Naturali della, Enrica Onorati- raggiunto nonostante la delicatezza e la complessita’ del momento, che va inserendosi nel percorso di completamento dell’attuazione del nostro Programma dirurale”. Onorati ha sottolineato che “da marzo a ...

