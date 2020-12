“Sono trans e mi chiamo Elliot”, il protagonista di Umbrella Academy e Juno lo annuncia su Instagram (Di martedì 1 dicembre 2020) Conosciuta come Ellen Page, protagonista nella serie Umbrella Academy e nel film Juno, oggi Elliot Page, tramite il proprio account Instagram, ha annunciato al mondo intero di essere transgender. Al social newtork affida un lungo messaggio in cui si fondono assieme speranza, gioia, ma anche preoccupazione per la violenza sulle persone transessuali. “Ciao amici, vorrei condividere con voi che sono trans, il mio pronome è ‘lui’ (declinato quindi al maschile) ed il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scriverlo. Ad essere qui. Ad essere arrivato a questo punto della mia vita. Nutro eterna gratitudine verso le incredibili persone che mi hanno supportato lungo questo percorso. Non so neanche da dove cominciare per dire quanto ... Leggi su trendit (Di martedì 1 dicembre 2020) Conosciuta come Ellen Page,nella seriee nel film, oggi Elliot Page, tramite il proprio account, hato al mondo intero di esseregender. Al social newtork affida un lungo messaggio in cui si fondono assieme speranza, gioia, ma anche preoccupazione per la violenza sulle personeessuali. “Ciao amici, vorrei condividere con voi che sono, il mio pronome è ‘lui’ (declinato quindi al maschile) ed il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scriverlo. Ad essere qui. Ad essere arrivato a questo punto della mia vita. Nutro eterna gratitudine verso le incredibili persone che mi hanno supportato lungo questo percorso. Non so neanche da dove cominciare per dire quanto ...

