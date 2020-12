«Sono trans e i miei pronomi sono lui/loro». La star di «Juno» Ellen Page diventa Elliot Page (Di martedì 1 dicembre 2020) «Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato di scriverlo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo punto nella mia vita». Con queste parole Ellen Page, protagonista di Juno e Hard Candy, comincia la sua lettera condivisa su Twitter in cui rivela al mondo di essere transgender. Rende pubblico il suo nuovo nome e chiede di essere identificato al maschile. Ma, soprattutto, Page chiede pazienza, «perché ho paura dell’odio». 33 anni, originario del Canada, Elliot Page arriva al successo ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) «Ciao amici, voglio condividere con voi che, ilui/e il mio nome è. Mi sento fortunato di scriverlo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo punto nella mia vita». Con queste parole, protagonista die Hard Candy, comincia la sua lettera condivisa su Twitter in cui rivela al mondo di esseregender. Rende pubblico il suo nuovo nome e chiede di essere identificato al maschile. Ma, soprattutto,chiede pazienza, «perché ho paura dell’odio». 33 anni, originario del Canada,arriva al successo ...

Corriere : Ellen Page annuncia: «Sono trans e d’ora in poi mi chiamerò Elliot» - repubblica : Ellen Page rivela: 'Sono trans, il mio nome ora è Elliot' - cole0e_ : RT @Una_Gioia_Mai: 'Sono trans e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. A essere arrivato a questo posto… - lifeismagichp : RT @lucesilverhawk: elliot page, l’attore di juno e umbrella academy fa coming out: “i miei pronomi sono he/they, sono trans” non era diff… - viscardi_aa : RT @lucesilverhawk: elliot page, l’attore di juno e umbrella academy fa coming out: “i miei pronomi sono he/they, sono trans” non era diff… -