Papa Bergoglio: «La proprietà privata non è intoccabile, serve giustizia sociale» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In un mondo che appare regolato dalle enormi diseguaglianze economiche, occorre costruire una «nuova giustizia sociale, partendo dal presupposto che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata» rispetto al valore del bene comune. In un messaggio inviato ai partecipanti alla video conferenza internazionale dei giudici membri dei comitati per i diritti sociali di Africa e America – che si è conclusa ieri sera dopo due giorni di lavori –, Papa Francesco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In un mondo che appare regolato dalle enormi diseguaglianze economiche, occorre costruire una «nuova, partendo dal presupposto che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto eil diritto alla» rispetto al valore del bene comune. In un messaggio inviato ai partecipanti alla video conferenza internazionale dei giudici membri dei comitati per i diritti sociali di Africa e America – che si è conclusa ieri sera dopo due giorni di lavori –,Francesco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

