Non votiamo la riforma del Mes L' annuncio della Ronzulli su Affari

"Così come è uscita dall'Eurogruppo la riforma non va bene e Forza Italia voterà contro in Parlamento. Quindi il problema non esiste". Con queste parole la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli commenta con Affaritaliani.it le dichiarazioni di Matteo Salvini, segretario del Carroccio, che...

La frittata del Mes è servita Conte nei guai

Appena il tempo di festeggiare la riforma del Mes così come è uscita dall’ultima seduta dell’Eurogruppo e l’argomento diventa una bomba potenzialmente in grado di mettere il premier Giuseppe Conte in ...

