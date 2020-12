“Il GF Vip l’ha fatto solo per lui” Cristiano Malgioglio | prima notte nella casa e occhi puntati sul suo letto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) È finalmente entratodalla porta rossa.è finalmente dentro ladel Grande Fratello Vip. Per lui c’è un’attenzione particolare, dentro e fuori il reality. Il pubblico lo adora, Alfonso Signorini lo sa e con i suoi autori ha preparato una cornice degna di un vippone tanto acclamato. E dove ha trascorso ladentro lail paroliere siciliano? Intanto, cominciamo col dire che, pur entrando ad una settimana di distanza dall’eliminazione di Patrizia De Blanck e meritando una stanza tutta per sé, anon è stata assegnata la stessa stanza della contessa. È comunque in un’altra ala dell’abitazione, al riparo dagli altri concorrenti, quasi a voler ribadire un distacco da tutti gli ...