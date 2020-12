Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi svela il vero motivo per cui ha litigato con Giulia Salemi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ci siano stati alti e bassi non ci sono dubbi. I due influencer infatti erano molto amici, ma poco prima di entrare al Grande Fratello Vip hanno avuto un diverbio che li ha portati ad allontanarsi. Il motivo non è mai stato spiegato, ma i due hanno trovato un punto d’incontro proprio quando la Salemi è entrata a sorpresa nella casa più spiata d’Italia: i due avrebbero messo da parte l’ascia di guerra, almeno davanti alle telecamere. La rivista “Chi” di Alfonso Signorini aveva lasciato il dubbio su quanto potrebbe durare la tregua tra i due influencer. Una tregua che proprio in queste ore potrebbe finire anche a causa dell’entrata in scena di Cristiano Malgioglio. Tommaso ... Leggi su trendit (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che traci siano stati alti e bassi non ci sono dubbi. I due influencer infatti erano molto amici, ma poco prima di entrare alVip hanno avuto un diverbio che li ha portati ad allontanarsi. Ilnon è mai stato spiegato, ma i due hanno trovato un punto d’incontro proprio quando laè entrata a sorpresa nella casa più spiata d’Italia: i due avrebbero messo da parte l’ascia di guerra, almeno davanti alle telecamere. La rivista “Chi” di Alfonso Signorini aveva lasciato il dubbio su quanto potrebbe durare la tregua tra i due influencer. Una tregua che proprio in queste ore potrebbe finire anche a causa dell’entrata in scena di Cristiano Malgioglio....

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - SabMusicIsLife : RT @veneredirimmel_: Grande Fratello GRANDISSIMO perculatore. Mamma mia, io rido perché si prendono per il culo anche loro ma a un certo pu… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi svela il vero motivo per cui ha litigato con Giulia Salemi -