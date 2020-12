Google migliora Documenti e Google Chat e ottimizza Nest per Zoom e Meet (Di martedì 1 dicembre 2020) Google Documenti migliora la conversione PDF, Google Chat mostra le conversazioni di Hangouts. Novità anche per Google Wi-Fi e Nest Wi-Fi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 1 dicembre 2020)la conversione PDF,mostra le conversazioni di Hangouts. Novità anche perWi-Fi eWi-Fi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google migliora Documenti e Google Chat e ottimizza Nest per Zoom e Meet - eSourceItalia : Migliora le tue abilità in #Documenti #Fogli e #Presentazioni con questi 5? suggerimenti utili per lavorare a dista… - marcoconsumati : Man mano che Google migliora la comprensione dei contenuti, sarà più importante concentrarsi su metriche di leggibi… - bizcommunityit : Covid, Iss: migliora la situazione in Italia, ma Rt sopra 1 ancora in 12 Regioni | Calano i casi in Europa -