GF Vip | nessuna eliminazione e televoto per l’immunità

Leggi su solodonna

(Di martedì 1 dicembre 2020) La diretta del Grande Fratello Vip ci riserva come sempre le nomination: questa volta però i nominati non rischieranno di uscire ma potranno conquistareper venerdì Il Grande Fratello Vip spariglia ancora le carte. Non solo tornerà di nuovo in onda due volte a settimana (il prossimo appuntamento sarà venerdì 4 dicembre), ma i vipponi alquesta settimana avranno un privilegio: il più votato di loro Articolo completo: dal blog SoloDonna