GF Vip 5 | Giacomo Urtis vs Cristiano Malgioglio | “Ha messo due cerotti per tirarsi”

(Di martedì 1 dicembre 2020)ha attaccato in diretta al Gf vip 5, dichiarando che il paroliere usa deiper tirare il collo, così come si era supposto nel corso di una recente diretta a Cr4 da Piero Chiambretti, in un incontro-scontro avvenuto tra Alfonso Signorini e i due neo gieffini vip. Lo scontro tra il paroliere e il chirurgo delle star è proseguito anche nel corso della nuova puntata del reality dei vip, con parole al vetriolo. Scopriamo insieme cosa è accaduto, nei minimi particolari. Gf vip news,entra nella Casa Il paroliereera molto atteso nella Casa del Gf vip 5 dai telespettatori e ha avuto finalmente accesso al reality nella serata di questo lunedì 30 novembre 2020. ...

Al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci non è un momento facile. Elisabetta Gregoraci dopo il duro confronto in diretta con Giulia Salemi, è stata criticata da alcuni coinquilini, fra cui la ...L'influencer in lacrime dopo l'ennesimo botta e risposta al vetriolo con l'ex Lady Briatore, che in puntata l'ha accusata di aver chiesto alloggi e cene gratuite durante una vacanza in Costa Smeralda ...