DOOM Eternal sta per arrivare sul Game Pass per PC e riceve il Master Level: Super Gore Nest (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel mese di ottobre, poco dopo l'acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax e Bethesda, DOOM Eternal è arrivato su Xbox Game Pass per console. Ora, pochi mesi dopo, gli abbonati a Xbox Game Pass per PC hanno accesso a uno dei migliori sparatutto del 2020. Microsoft ha infatti annunciato che DOOM Eternal arriverà su Xbox Game Pass per PC questa settimana, a partire dal 3 dicembre. Se siete abbonati al servizio, potete utilizzare l'app Xbox Game Pass per PC per scaricare il gioco gratuitamente e iniziare a seminare il terrore tra i demoni. In futuro anche tutti i giochi Bethesda dovrebbero essere disponibili tramite Game Pass al day one, sia per PC

