Cristiano Malgioglio entra al GF Vip: una ventata di allegria per i vipponi (Di martedì 1 dicembre 2020) Malgioglio è convinto di essere un ospite d’onore ma in realtà è un concorrente Una ventata di allegria ieri sera durante la puntata del reality di Canale 5 grazie all’ingresso di Cristiano Malgioglio, volto noto dello spettacolo e anche del GF Vip, cui partecipò come concorrente già in una precedente edizione. Una vera scossa per i vip, che ha coinvolto in balli e cori sul suo tormentone. Poi ha lanciato loro l’invito a restare in gioco, perché “Se uscite, nessuno si ricorderà di voi”, ha detto il nuovo concorrente. Ma lui non sa di essere un vero concorrente in gioco, crede di essere infatti un ospite d’onore. Lo ha svelato Alfonso Signorini al pubblico durante la diretta. Malgioglio crede infatti di essere libero di andare via dal reality quando crede. Ieri sera mentre gli altri ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 dicembre 2020)è convinto di essere un ospite d’onore ma in realtà è un concorrente Unadiieri sera durante la puntata del reality di Canale 5 grazie all’ingresso di, volto noto dello spettacolo e anche del GF Vip, cui partecipò come concorrente già in una precedente edizione. Una vera scossa per i vip, che ha coinvolto in balli e cori sul suo tormentone. Poi ha lanciato loro l’invito a restare in gioco, perché “Se uscite, nessuno si ricorderà di voi”, ha detto il nuovo concorrente. Ma lui non sa di essere un vero concorrente in gioco, crede di essere infatti un ospite d’onore. Lo ha svelato Alfonso Signorini al pubblico durante la diretta.crede infatti di essere libero di andare via dal reality quando crede. Ieri sera mentre gli altri ...

trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO BEST PERSONAGGIO EVER #GFVIP - GrandeFratello : È arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa, come reagiranno i nostri Vippo… - frncskjx : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio a Stefania Orlando: “ma tu hai fatto una canzone che si chiama LA TROIA?!” #GFVIP - tuttopuntotv : Cristiano Malgioglio fa una lavata di capo a Oppini: “Mi inc***o” #gfvip #grandefratellovip - 97fe67cc845e42b : RT @clownbustercfb2: Cristiano: 'NON TE NE ANDARE SENNÒ MI INCAZZO, NON PUOI ANDARE A COURMAYEUR, NON SI PUÒ FARE UN CAZZO' È entrato da un… -