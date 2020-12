Biscotti di farina di riso | perfetti per i celiaci e davvero deliziosi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 dicembre 2020) Siete alla ricerca di una ricetta per preparare deideliziosi, che possano piacere a tutti, ma che siano allo stesso tempo semplici e veloci da cucinare? Ecco la ricetta per fare dei buonissimicon ladi. Piaceranno a tutti e sonoanche per i. Ingredienti: Per preparare deicon ladi, avrete bisogno di: 200 grammi didi70 grammi di burro ammorbidito (in alternativa potete usare 60 ml di olio) 50 grammi di zucchero bianco da tavola La buccia grattugiata di un’arancia preferibilmente biologica Un uovo intero Un pizzico di lievito in polvere per fare i dolci Q.b. di zucchero a velo per decorare i ...