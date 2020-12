(Di martedì 1 dicembre 2020) Ha rischiato la vita a 12 anni per un salto incauto in un parco pubblico. L'urto violento della testa e la corsa al pronto soccorso. Al trauma da caduta conall'interno del cranio, un ...

Miti_Vigliero : Bari, al pediatrico salvo 12enne con emorragia cerebrale e Covid. Il ragazzino ha avuto il trauma dopo un salto inc… - polibari2020 : RT @LaGazzettaWeb: Bari, al pediatrico salvo 12enne con emorragia cerebrale e Covid. «Boom di bambini positivi» - GPiziarte : RT @LaGazzettaWeb: Bari, al pediatrico salvo 12enne con emorragia cerebrale e Covid. «Boom di bambini positivi» - LaGazzettaWeb : Bari, al pediatrico salvo 12enne con emorragia cerebrale e Covid. «Boom di bambini positivi» - polibari2020 : RT @Telebari: Bari, per quattro mesi combatte in ospedale contro SEU e polmonite: bimbo di 5 anni guarito al Pediatrico - #Bari #Notizie ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pediatrico

La Gazzetta del Mezzogiorno

La caduta, grave. E poi la scoperta, di essere positivo. Ha rischiato la vita a 12 anni per una caduta in un parco pubblico. Poi al trauma da caduta con emorragia all'interno del cranio, ...Dopo oltre 15 giorni in terapia intensiva, il piccolo paziente è ormai fuori pericolo ed è stato trasferito nel reparto di malattie infettive ...