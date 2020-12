“5 anni e 10 mesi di reclusione”. L’attore italiano condannato in via definitiva: provocò la morte di una donna di 48 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) Era stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale a giugno 2017. Aveva i nvestito e ucciso una donna di 48 anni a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. La donna si trovava a bordo di uno scooter. L’attore, 32 anni, che ha recitato in diverse serie televisive di successo e nel film ‘Acab’, sottoposto agli accertamenti di rito era risultato positivo a oppiacei e hashish. Immediatamente era scattata la sospensione della patente già sospesa in passato sempre per l’uso di stupefacenti. Un iter giudiziario partito tre anni fa sul quale la Cassazione ha scritto la parola fine. Gli ermellini hanno inflitto una condanna a 5 anni e 10 mesi per omicidio stradale. La Cassazione ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Era stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale a giugno 2017. Aveva i nvestito e ucciso unadi 48a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Lasi trovava a bordo di uno scooter., 32, che ha recitato in diverse serie televisive di successo e nel film ‘Acab’, sottoposto agli accertamenti di rito era risultato positivo a oppiacei e hashish. Immediatamente era scattata la sospensione della patente già sospesa in passato sempre per l’uso di stupefacenti. Un iter giudiziario partito trefa sul quale la Cassazione ha scritto la parola fine. Gli ermellini hanno inflitto una condanna a 5e 10per omicidio stradale. La Cassazione ha ...

