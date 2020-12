«Vite in fuga»: le anticipazioni della quarta puntata (Di lunedì 30 novembre 2020) La copertura dei Caruana è nuovamente a rischio: una lettera anonima li mette in agitazione e tocca ancora una volta a Casiraghi salvare Claudio e la sua famiglia prima che sia tardi. Comincia così la quarta puntata di Vite in fuga, la serie di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, i cui ascolti viaggiano intorno ai 4 milioni di spettatori: in attesa di vedere l'epilogo della fiction diretta da Luca Ribuoli, ecco cos'accadrà nel nuovo episodio in onda lunedì 30 novembre. Vite in fuga», le anticipazioni della quarta puntata I Caruana sono costretti ancora una volta ad affidarsi all'ex agente dei Servizi segreti Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli) per tentare di avere un aiuto: l'uomo non si sottrae al ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) La copertura dei Caruana è nuovamente a rischio: una lettera anonima li mette in agitazione e tocca ancora una volta a Casiraghi salvare Claudio e la sua famiglia prima che sia tardi. Comincia così ladiin, la serie di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, i cui ascolti viaggiano intorno ai 4 milioni di spettatori: in attesa di vedere l'epilogofiction diretta da Luca Ribuoli, ecco cos'accadrà nel nuovo episodio in onda lunedì 30 novembre.in», leI Caruana sono costretti ancora una volta ad affidarsi all'ex agente dei Servizi segreti Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli) per tentare di avere un aiuto: l'uomo non si sottrae al ...

bubinoblog : VITE IN FUGA, QUARTA PUNTATA: CHI HA SCRITTO LA LETTERA DI MINACCE ALLA FAMIGLIA CARUANA? - Pino__Merola : «Vite in fuga»: le anticipazioni della quarta puntata - GuidaTVPlus : 30-11-2020 21:25 #Rai1 Vite in fuga - S1E7 - Giugno #Crimini&misfatti,azione&avventura #StaseraInTV - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ VITE IN FUGA “ * ST 1 EP 5 PUNTATA DEL 29 NOVEMBRE 2020, « CLAUDIO CHIEDE AIUTO A UDO, UN GENIALE INFORMA… - GazzettadellaSp : C'è anche una spezzina nella fiction di RAI 1 campione di ascolti -

Ultime Notizie dalla rete : Vite fuga HTTP/1.1 Server Too Busy