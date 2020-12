Recovery Fund, Ferretti: “Triplice errore condizionare erogazione fondi a rispetto stato di diritto” (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – “Lo stato di diritto va senz’altro tutelato in ogni maniera, ma condizionare l’erogazione dei fondi al rispetto dei diritti umani mi pare un triplice errore”. Questo il commento dell’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea Ferretti, alla luce dello stallo nell’iter di approvazione del Recovery Fund. “Il Recovery Fund dovrebbe portare all’Italia circa 80 miliardi di fondo perduto e 127 miliardi di prestito tuttavia l’iter per arrivare all’erogazione di questi fondi al momento è bloccato. È bloccato – spiega Ferretti – perché Consiglio europeo e Parlamento europeo hanno ritenuto di condizionare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – “Lodi diritto va senz’altro tutelato in ogni maniera, mal’deialdei diritti umani mi pare un triplice”. Questo il commento dell’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea, alla luce dello stallo nell’iter di approvazione del. “Ildovrebbe portare all’Italia circa 80 miliardi di fondo perduto e 127 miliardi di prestito tuttavia l’iter per arrivare all’di questial momento è bloccato. È bloccato – spiega– perché Consiglio europeo e Parlamento europeo hanno ritenuto di...

CottarelliCPI : A me sembra proprio che la modalità proposta da Calenda sia quella giusta, anche perché più semplice, per gestire l… - AnnalisaChirico : Un premier, tre ministri, il Ciae, 6 manager, 300 esperti... Ma davvero qualcuno pensa che la governance italiana d… - AnnalisaChirico : Sul Corriere si legge che per la governance del Recovery fund il premier starebbe pensando a: cabina di regia di Pa… - antoniosalaten1 : RT @PLCastagnetti: CABINA DI REGIA RECOVERY FUND. Dunque: @GiuseppeConteIT +3 ministri +6 CapiArea +300 esperti. Trecento? Si, trecento.… - Noiconsalvini : ++ PORRO SENZA FRENI CONTRO CONTE: “UNA GOVERNANCE PER IL ‘RECOVERY FUND’? FOLLIA!” ++ -

