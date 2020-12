Parma, Kucka: «Servivano tantissimo questi tre punti, non ci sono scuse» (Di martedì 1 dicembre 2020) Juraj Kucka ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2/1 del Parma sul campo del Genoa Juraj Kucka ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 del Parma sul campo del Genoa. TRE punti – «Servivano tantissimo questi tre punti per alzare l’entusiasmo. Dobbiamo crederci sempre, abbiamo fatto bene sin dal primo minuto». INFORTUNI – «Non ci sono scuse. Siamo quelli che siamo e ognuno deve dimostrare che vuole giocare. La scintilla che ha chiesto Liverani è arrivata». ASSIST – «Ho visto lì Gervinho, meno male che è passata. Poi è stato bravo lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Jurajha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2/1 delsul campo del Genoa Jurajha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 delsul campo del Genoa. TRE– «treper alzare l’entusiasmo. Dobbiamo crederci sempre, abbiamo fatto bene sin dal primo minuto». INFORTUNI – «Non ci. Siamo quelli che siamo e ognuno deve dimostrare che vuole giocare. La scintilla che ha chiesto Liverani è arrivata». ASSIST – «Ho visto lì Gervinho, meno male che è passata. Poi è stato bravo lui». Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #Parma, #Kucka: 'Sono tre punti che servivano tantissimo per alzare un po’ di entusiasmo, dobbiamo crederci sempre… - sportparma : LE PAGELLE: Gervinho-Kucka, la coppia perfetta - sportli26181512 : Parma, Kucka: 'Tutti hanno infortuni, niente scuse. Dobbiamo crederci sempre come oggi': Juraj Kucka, centrocampist… - LorenzoMaspero : #Gervinho, #Kucka e #BrunoAlves non sono bolliti e hanno una grinta pazzesca, mentre gli esperti del #Genoa (Badelj… - Foet247Europe : Genoa XI: Paleari; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Scamacca, Shoumurodov… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Kucka HTTP/1.1 Server Too Busy