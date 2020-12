(Di lunedì 30 novembre 2020) Diversi utenti stanno pubblicando sul forum ufficiale dialcune lamentele per bugsulle cuffieL'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : OnePlus Buds sono vittime di un fastidioso bug audio - GizChinait : Problemi con le #ONEPLUS Buds, gli auricolari non funzionano: che cosa sta succedendo #OnePlusBuds… -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Buds

Evosmart

OnePlus Buds: problemi di affidabilità per gli auricolari True Wireless Apple multata: pubblicità ingannevole sull’impermeabilità di iPhone Pronto a sbarcare in Italia TCL 20 ...Nelle ultime ore Android Police ha raccolto numerose segnalazioni provenienti da diversi utenti in possesso delle OnePlus Buds.