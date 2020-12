Morto a L' Aquila l' ex rettore Giovanni Schippa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 novembre 2020) L'- L'exdell'università dell', èieri all'età di 97 anni, il decesso è avvenuto nella sua abitazione di via Strinella. L’Ateneono, da lui guidato dal 1981 al 1995, si imposi a livello nazionale diventando una delle università più ambite. Nato a Perugia,crebbe a Passignano sul Trasimeno, per poi trasferirsi a Roma, dove si laureò alla Sapienza, per poi arrivare all’come docente per poi essere nominatonel 1981. Anche dopo il terremoto, ormai in pensione, non lasciò il capoluogo abruzzese, a cui era legato profondamente. Partigiano combattente con il grado di sottotenente, professore emerito dell’Ateneono, aveva una prima ...