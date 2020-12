Monza | ucciso a coltellate | fermati un 14enne e un 15enne

MediasetTgcom24 : 42enne ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza - MediasetTgcom24 : Un uomo ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza #monza - Agenzia_Ansa : Fermati dai carabinieri un quattordicenne e un quindicenne perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellat… - ImolaOggi : Monza: uomo ucciso con coltellata alla gola, fermati due minorenni che hanno 14 e 15 anni. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Fermati dai carabinieri un quattordicenne e un quindicenne perché sospettati di aver aggredito e ucciso a coltellate il q… -

Due ragazzini sono stati fermati per l'omicidio di un 42enne avvenuto a Monza domenica. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. secondo cui un 14enne e ...Monza si è risvegliata con una notizia agghiacciante. In città un uomo è stato ucciso accoltellato e le forze dell'ordine hanno fermato due minorenni.