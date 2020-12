Mes, Crimi cede: «Non faremo ostruzionismo sulla riforma». Ma è tempesta nel M5S (Di lunedì 30 novembre 2020) Era l’ultimo appiglio cui appendere la pretesa diversità dei Cinquestelle: il Mes. «Mai e poi mai lo approveremo», hanno gridato fino a poche ore fa. Fino a quando, cioè, Vito Crimi, il reggente che nessuno regge, ha adottato il lodo Gualtieri per dire che un conto è la riforma del Mes, altro il suo utilizzo. «Non faremo ostruzionismo», assicura. Gli sarà sembrata una furbata irresistibile. In realtà, come ha rilevato Emma Bonino è «roba da dissociati mentali». Già, non ha senso riformare il fondo salva-Stati dichiarandone in anticipo il non utilizzo poiché nocivo. Se è nocivo, non si approva. Ma Crimi l’hanno messo lì apposta a prendersi i fischi. Suo il pettinfuori ogni qualvolta la realtà si diverte a far coriandoli delle utopie grilline. Crimi contestato dai ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Era l’ultimo appiglio cui appendere la pretesa diversità dei Cinquestelle: il Mes. «Mai e poi mai lo approveremo», hanno gridato fino a poche ore fa. Fino a quando, cioè, Vito, il reggente che nessuno regge, ha adottato il lodo Gualtieri per dire che un conto è ladel Mes, altro il suo utilizzo. «Non», assicura. Gli sarà sembrata una furbata irresistibile. In realtà, come ha rilevato Emma Bonino è «roba da dissociati mentali». Già, non ha sensore il fondo salva-Stati dichiarandone in anticipo il non utilizzo poiché nocivo. Se è nocivo, non si approva. Mal’hanno messo lì apposta a prendersi i fischi. Suo il pettinfuori ogni qualvolta la realtà si diverte a far coriandoli delle utopie grilline.contestato dai ...

bendellavedova : Il M5S vieta a PD, IV e Leu di usare il Mes e di risparmiare 3-400 milioni annui in interessi, imponendo la “tassa… - enricomontibell : RT @sostengo5: Non lo vogliamo il mes. Crimi sta per vendere i risparmi degli italiani. Crimi dimettiti. #LaMafiaDelMES - Anto_7744 : RT @RossiniTazio: Mes, Crimi: “M5S ribadisce la sua assoluta contrarietà. All’Italia non serve. Ma non impediremo l’approvazione delle modi… - TroianoMassimo1 : RT @RossiniTazio: Mes, Crimi: “M5S ribadisce la sua assoluta contrarietà. All’Italia non serve. Ma non impediremo l’approvazione delle modi… - AquilaReale19 : RT @StinaVik: Mes:Crimi,riforma non è utilizzo,M5S non la impedirà #LaMafiaDelMes -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Crimi HTTP/1.1 Server Too Busy