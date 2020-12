Il progetto di ' dentiera sospesa' partito a Sassari

Leggi su agi

(Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - È un giovane ex detenuto di, affidato alla cooperativa sociale 'Don Graziano Muntoni' diretta da don Gaetano Galia, il primo beneficiario del primo esperimento in Sardegna di ''. La formula, ispirata al caffè sospeso che chi può paga al bar per chi non può permetterselo, è stata inaugurata adalla cooperativa sociale 'Saludade onlus', formata da un gruppo di sei specialisti e odontoiatri. L'obiettivo è fornire protesi dentarie gratuite attraverso un fondo alimentato da donazioni. "Questo ragazzo non sorrideva più, non rideva, e quando lo faceva si metteva le mandi davanti alla bocca o utilizzava una sciarpa per non farsene accorgere", riferisce don Galia, a proposito dell'ex detenuto che ora ha una protesi nuova. "Notavamo l'imbarazzo". "Non potete immaginare lo sguardo di ...