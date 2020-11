Folla nelle vie dei negozi. Parte la corsa agli acquisti (Di lunedì 30 novembre 2020) Patricia Tagliaferri Addio alla zona rossa: Milano e Torino si rianimano. La Appendino: "Prudenza" Zona rossa bye bye. Tornano ad afFollarsi le vie dello shopping delle grandi città di Lombardia e Piemonte nella prima giornata «arancione» dopo tre settimane di lockdown. C'è voglia di libertà. Molti si limitano a passeggiare tra le vetrine, riassaporando un piacere a lungo accantonato per colpa del Covid, la maggior Parte vuole approfittare degli sconti del Black Friday che molti negozi hanno scelto di prolungare per attirare i clienti. Una buona occasione per anticipare i regali di Natale. Da tanto a Milano non si vedeva Corso Vittorio Emanuele, dal Duomo alla Rinascente, così pieno di gente con pacchi e pacchetti nelle buste. Gli addobbi natalizi già ci sono, ma sono sobri, come le ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Patricia Taferri Addio alla zona rossa: Milano e Torino si rianimano. La Appendino: "Prudenza" Zona rossa bye bye. Tornano ad afrsi le vie dello shopping delle grandi città di Lombardia e Piemonte nella prima giornata «arancione» dopo tre settimane di lockdown. C'è voglia di libertà. Molti si limitano a passeggiare tra le vetrine, riassaporando un piacere a lungo accantonato per colpa del Covid, la maggiorvuole approfittare degli sconti del Black Friday che moltihanno scelto di prolungare per attirare i clienti. Una buona occasione per anticipare i regali di Natale. Da tanto a Milano non si vedeva Corso Vittorio Emanuele, dal Duomo alla Rinascente, così pieno di gente con pacchi e pacchettibuste. Gli addobbi natalizi già ci sono, ma sono sobri, come le ...

