Dpcm mercoledì in Parlamento: novità per studenti e ritorno alla residenza (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle giornate di oggi e domani il Governo limerà gli ultimi aspetti del nuovo Dpcm. I ministri Boccia, Franceschini e Speranza, in sintonia con gli scienziati insistono per porre un freno alle eccezioni. L’inizio di questa settimana sarà cruciale per definire il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre. Nella giornata di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle giornate di oggi e domani il Governo limerà gli ultimi aspetti del nuovo. I ministri Boccia, Franceschini e Speranza, in sintonia con gli scienziati insistono per porre un freno alle eccezioni. L’inizio di questa settimana sarà cruciale per definire il nuovo, che entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre. Nella giornata di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

avvlucadidonna : ?? Mercoledì si terrà il #Webinar 'Il futuro della professione e l'esame da avvocato' ?? Interverrò su 'L'esame da av… - lacittanews : Al lavoro per definire il prossimo decreto che verrà illustrato in Aula mercoledì, in vigore poi dal 4 dicembre. Si… - anthamptonx : TOSCANA ZONA ARANCIONE da mercoledì cioè 1 giorno prima dalla scadenza del dpcm ma in which senso - TeatroCarcano : Cari Amici, le disposizioni introdotte dal DPCM del 25 novembre 2020 impongono la chiusura dei teatri fino al 3 dic… - newsfinanza : Dpcm Natale, Speranza: quante persone a tavola per le feste? Decidiamo oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm mercoledì Dpcm Natale, Speranza: quante persone a tavola per le feste? solo affetti più stretti Corriere della Sera