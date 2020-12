Diego Dalla Palma rompe il silenzio: vittima di abusi all’età di 15 anni (Di lunedì 30 novembre 2020) Diego Dalla Palma, celebre truccatore dei vip, ha confessato in un’intervista alcuni passaggi oscuri del suo passato. Quando era ancora adolescente, il make up artist che ha lavorato con le più grandi del cinema, è stato vittima di abusi sessuali da parte di un prete. Prima di questa terribile esperienza, Diego Dalla Palma è stato anche ad un passo Dalla morte. Diego Dalla Palma in coma a soli 6 anni Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Diego Dalla Palma ha raccontato i passaggi chiave della sua vita, di come il figlio di una coppia di pastori sia diventato tra i più influenti e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020), celebre truccatore dei vip, ha confessato in un’intervista alcuni passaggi oscuri del suo passato. Quando era ancora adolescente, il make up artist che ha lavorato con le più grandi del cinema, è statodisessuali da parte di un prete. Prima di questa terribile esperienza,è stato anche ad un passomorte.in coma a soli 6Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha raccontato i passaggi chiave della sua vita, di come il figlio di una coppia di pastori sia diventato tra i più influenti e ...

