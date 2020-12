De Magistris: “Il nome sarà Stadio Diego Armando Maradona, credo che sarà ufficiale dalla prossima gara in casa” (Di lunedì 30 novembre 2020) A Radio Marte è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che ha parlato delle ultime novità sullo Stadio: “Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà Stadio Diego Armando Maradona. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome. Cerimonia ufficiale? Vedremo. Poi ci saranno una serie di momenti che si dovranno decidere insieme, si ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) A Radio Marte è intervenuto Luigi De, sindaco di Napoli, che ha parlato delle ultime novità sullo: “Ho letto le proposte alternative ma alla fine il. La procedurapiù rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere chepartita in casa del Napoli si possa ufficializzare il. Cerimonia? Vedremo. Poi ci saranno una serie di momenti che si dovranno decidere insieme, si ...

