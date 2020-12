De Luca ringrazia Gattuso | “Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Si respira un’aria triste, però inmomento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza mascherina”. Rinoè uno che non la manda a dire e nel dopopartita di Napoli-Roma parla anche dell’extra campo, dell’atmosfera che si respira in città e anche di ciò che ha visto accadere dopo la notizia della morte di Diego Maradona, leggenda di una squadra e anche di una città. Oggi arriva anche la risposta del presidente della Regione Campania, Vincenzo Decheil tecnico azzurro per le sue. “Desiderore Rino, ed esprimere apprezzamento per il suo appello ad osservare comportamenti rigorosi al termine di Napoli-Roma. Le sueci ...