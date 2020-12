A me Proietti me piace (Di lunedì 30 novembre 2020) E così se n’è andato un altro grande del panorama artistico culturale italiano. Gigi Proietti è stato per tutti gli italiani uno dei più importanti rappresentanti della teatralità legata ad un territorio in assoluto. Uno degli ultimi mattatori, se lo vogliamo dire con un termine usato in relazione al suo nome. Ma chi è un mattatore? Un mattatore è, secondo il dizionario Treccani, un attore che grazie all’esuberanza delle sue esibizioni e alla sua popolarità riesce ad attirare su di sé tutta l’attenzione sul palcoscenico. Se colleghiamo questo termine al nome di Gigi Proietti, ben presto ci rendiamo conto che definirlo così è riduttivo. In realtà con Proietti ci siamo trovati di fronte ad un intrattenitore capace di interpretare ruoli che spaziano dal drammatico alla commedia in pezzi italiani ed internazionali, ad un musicista, ad un ... Leggi su bufale (Di lunedì 30 novembre 2020) E così se n’è andato un altro grande del panorama artistico culturale italiano. Gigiè stato per tutti gli italiani uno dei più importanti rappresentanti della teatralità legata ad un territorio in assoluto. Uno degli ultimi mattatori, se lo vogliamo dire con un termine usato in relazione al suo nome. Ma chi è un mattatore? Un mattatore è, secondo il dizionario Treccani, un attore che grazie all’esuberanza delle sue esibizioni e alla sua popolarità riesce ad attirare su di sé tutta l’attenzione sul palcoscenico. Se colleghiamo questo termine al nome di Gigi, ben presto ci rendiamo conto che definirlo così è riduttivo. In realtà conci siamo trovati di fronte ad un intrattenitore capace di interpretare ruoli che spaziano dal drammatico alla commedia in pezzi italiani ed internazionali, ad un musicista, ad un ...

clikservernet : A me Proietti me piace - Jerry_3_ : @matteodessilani Alla gente piace fare l'elitaria. Il calcio è per gli stupidi, guarda io quanto sono colto che mi… - JacbeGeorge : RT @grazia_dany: Due cose nella vita ho imparato bene: 1. nun se po piace a tutti 2. chi se ne fregaaa Gigi Proietti - grazia_dany : Due cose nella vita ho imparato bene: 1. nun se po piace a tutti 2. chi se ne fregaaa Gigi Proietti - _LoZio : @denpopz No, ma nel suo campo era importante, come Connery o Proietti per il cinema e lo spettacolo. Nessuno, giust… -

Ultime Notizie dalla rete : Proietti piace A me Proietti me piace Bufale.net Nadia Rinaldi: con la dipartita di Gigi ho perso mio padre per la seconda volta

A pronunciare queste parole è l’attrice Nadia Rinaldi, indiscussa protagonista del film Faccione. E fu proprio Gigi Proietti a segnalarla all’amico De ...

Ritratto di un attore: Gigi Proietti

Proietti, è stato uno dei più spigliati attori, registi, doppiatori e perfino cantanti italiani in circolazione. Un artista completo sotto ogni punto di vista.

A pronunciare queste parole è l’attrice Nadia Rinaldi, indiscussa protagonista del film Faccione. E fu proprio Gigi Proietti a segnalarla all’amico De ...Proietti, è stato uno dei più spigliati attori, registi, doppiatori e perfino cantanti italiani in circolazione. Un artista completo sotto ogni punto di vista.