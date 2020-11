Zidane dopo la sconfitta con l’Alaves: «Non me la spiego…» – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta del Real Madrid contro il Deportivo Alaves Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta del Real Madrid contro il Deportivo Alaves. Le sue parole. «Non ho spiegazioni stasera. Abbiamo alternato momenti belli e brutti a partite come quella di oggi. Soprattutto all’inizio, quando segnano un gol dopo tre minuti: avremmo tempo per tornare in partita ma sembra che le cose per noi si complichino molto e questo è difficile. Come l’altro giorno a Milano abbiamo fatto una bella partita oggi. Tre giorni dopo, fare una partita come questa in casa è difficile, ma è la nostra realtà oggi. Quello che faremo è continuare a lavorare, cercando di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Zinedineha parlato in conferenza stampal’incredibiledel Real Madrid contro il Deportivo Alaves Zinedineha parlato in conferenza stampal’incredibiledel Real Madrid contro il Deportivo Alaves. Le sue parole. «Non ho spiegazioni stasera. Abbiamo alternato momenti belli e brutti a partite come quella di oggi. Soprattutto all’inizio, quando segnano un goltre minuti: avremmo tempo per tornare in partita ma sembra che le cose per noi si complichino molto e questo è difficile. Come l’altro giorno a Milano abbiamo fatto una bella partita oggi. Tre giorni, fare una partita come questa in casa è difficile, ma è la nostra realtà oggi. Quello che faremo è continuare a lavorare, cercando di ...

CinqueNews : Zidane dopo la sconfitta con l’Alaves: «Non me la spiego» - carlo_nicola : @ReNer044 @juvemyheart @MarzianoAnsioso Meglio infatti Guardiola, preso a pesci in faccia da Simeone, Garcia, Zidan… - vincenzospadola : @ju29roangel Penso che la bellezza della Juventus è che ha avuto giocatori migliori in ogni epoca. Sivori negli ann… - bardo1962 : @ju29roangel Quando arrivarono Charles e Sivori uno dopo l'altro in quel contesto era come oggi prendere Messi e Ro… - lp701724242 : @_firepunch @CarloMartootchy @elkunaguero10 Ah no? Vai a vedere quante partite ha saltato con zidane prima o dopo la champions -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane dopo Zidane dopo la sconfitta con l'Alaves: "Non me la spiego..." Giornale di Sicilia Zidane dopo la sconfitta con l’Alaves: «Non me la spiego…» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l'incredibile sconfitta del Real Madrid contro il Deportivo Alaves.

Zidane dopo la sconfitta con l'Alaves: "Non me la spiego..."

Femminicidio a Montauro, donna di Stalettì uccisa sugli scogli dal compagno con 15 coltellate; Dpcm di Natale, verso regioni blindate e ristoranti chiusi: coprifuoco alle 22 pure ...

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l'incredibile sconfitta del Real Madrid contro il Deportivo Alaves.Femminicidio a Montauro, donna di Stalettì uccisa sugli scogli dal compagno con 15 coltellate; Dpcm di Natale, verso regioni blindate e ristoranti chiusi: coprifuoco alle 22 pure ...