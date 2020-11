'Se danno i dati veri la gente va nel panico': l'audio rubato del medico sull'emergenza in Campania (Di domenica 29 novembre 2020) La registrazione di un infettivologo di Salerno 'rubata' dal candidato sindaco getta una luce inquietante sulla situazione della sanità nella regione: 'Stanno spacciando posti letto che non esistono e ... Leggi su today (Di domenica 29 novembre 2020) La registrazione di un infettivologo di Salerno 'rubata' dal candidato sindaco getta una luce inquietantea situazione della sanità nella regione: 'Stanno spacciando posti letto che non esistono e ...

Notiziedi_it : “Se danno i dati veri la gente va nel panico”: l’audio rubato del medico sull’emergenza in Campania - PalermoToday : 'Se danno i dati veri la gente va nel panico': l'audio rubato del medico sull'emergenza in Campania… - romatoday : 'Se danno i dati veri la gente va nel panico': l'audio rubato del medico sull'emergenza in Campania… - ferrix88 : @lubalix @THEC00lo Le aperture vengono controllate da chi ha l'onere di farlo, e dai tecnici incaricati di fornire… - ValexVersace89 : @__Daniels__ @louroth84 @SeventyOne20 @Primark No siccome mo tutti i giornali gliè danno contro se sò dati al Il Sole 24 Ore. -

Ultime Notizie dalla rete : danno dati De Luca bacchetta Speranza: “Siamo nelle mani del padreterno, Regioni danno dati falsi sui tamponi ma ispettori solo da noi” Il Riformista Il Natale ai tempi del virus "Sobrietà e intimità"

I preti della Città avviano da oggi un dialogo con i nostri lettori. La prima lettera coincide con la domenica con cui si apre l’Avvento ...

Nuovo Dpcm dicembre, così scatteranno i divieti di Natale e di spostamento fra le Regioni

La norma entrerà in vigore il 18 o il 19 dicembre, la data di inizio sarà stabilita martedì durante ... risalire la curva epidemiologica ora che le misure cominciano invece a dare risultati. I ...

I preti della Città avviano da oggi un dialogo con i nostri lettori. La prima lettera coincide con la domenica con cui si apre l’Avvento ...La norma entrerà in vigore il 18 o il 19 dicembre, la data di inizio sarà stabilita martedì durante ... risalire la curva epidemiologica ora che le misure cominciano invece a dare risultati. I ...