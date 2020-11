“Noi possiamo farlo”. Myrta Merlino, effusioni in studio: “Me la sono cavata?”, con Marco Tardelli finisce così | Video (Di domenica 29 novembre 2020) Myrta Merlino ha ospitato il compagno Marco Tardelli nello studio di La7 per la nuova puntata domenicale de L'aria che tira. Giustamente la giornalista ha sfruttato le proprie conoscenze personali: quale miglior ospite di Tardelli per parlare di Diego Armando Maradona? Quest'ultimo è venuto a mancare a 60 anni a causa di un arresto cardiaco, lasciando un vuoto incolmabile per il calcio mondiale, che lo ritiene largamente il giocatore più forte di tutti i tempi. Alla fine dell'intervista la Merlino ha salutato il compagno così: “Grazie, fatti dare un bacio. Siamo congiunti, lo possiamo fare”, ha subito precisato Myrta per evitare polemiche sul fatto che non avesse rispettato le norme anti-Covid. In precedenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)ha ospitato il compagnonellodi La7 per la nuova puntata domenicale de L'aria che tira. Giustamente la giornalista ha sfruttato le proprie conoscenze personali: quale miglior ospite diper parlare di Diego Armando Maradona? Quest'ultimo è venuto a mancare a 60 anni a causa di un arresto cardiaco, lasciando un vuoto incolmabile per il calcio mondiale, che lo ritiene largamente il giocatore più forte di tutti i tempi. Alla fine dell'intervista laha salutato il compagno: “Grazie, fatti dare un bacio. Siamo congiunti, lofare”, ha subito precisatoper evitare polemiche sul fatto che non avesse rispettato le norme anti-Covid. In precedenza ...

