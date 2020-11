Il video dell’incidente al Gp del Bahrain (Di domenica 29 novembre 2020) Nel corso del primo giro del Gp del Bahrain dopo la partenza c’è stato un incidente con la Haas di Grosjean che è andata a sbattere contro le barriere ed è andata in fiamme. Il pilota dalle immagini sembra illeso. Grosjean viene accompagnato all’ambulanza mentre zoppica ma in buone condizioni. Bandiera rossa e gara sospesa con i piloti che sono rientrati ai box. La dinamica dell’incidente: in uscita dalla terza cirva, l’Haas di Grosjean si tocca con l’Alpha Tauri di Dani Kvyat. La macchina del pilota francese, in piena accelerazione, va dritta sulle barriere, si spezza e s’incendia con una palla di fuoco. Immediata la bandiera rossa per sospendere la corsa. Miracolosamente vivo il pilota: Grosjean e’ uscito dalla vettura ed e’ saltato oltre le barriere. La safety car, che nelle prime fasi segue il gruppo, lo ha riaccompagnato al centro medico dove e’ ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Nel corso del primo giro del Gp deldopo la partenza c’è stato un incidente con la Haas di Grosjean che è andata a sbattere contro le barriere ed è andata in fiamme. Il pilota dalle immagini sembra illeso. Grosjean viene accompagnato all’ambulanza mentre zoppica ma in buone condizioni. Bandiera rossa e gara sospesa con i piloti che sono rientrati ai box. La dinamica: in uscita dalla terza cirva, l’Haas di Grosjean si tocca con l’Alpha Tauri di Dani Kvyat. La macchina del pilota francese, in piena accelerazione, va dritta sulle barriere, si spezza e s’incendia con una palla di fuoco. Immediata la bandiera rossa per sospendere la corsa. Miracolosamente vivo il pilota: Grosjean e’ uscito dalla vettura ed e’ saltato oltre le barriere. La safety car, che nelle prime fasi segue il gruppo, lo ha riaccompagnato al centro medico dove e’ ...

lellinara : RT @Libero_official: Gara sospesa al via in #F1 a causa dell'incidente di #Grosjean: si parla già di 'miracolo' per aver visto il francese… - Libero_official : Gara sospesa al via in #F1 a causa dell'incidente di #Grosjean: si parla già di 'miracolo' per aver visto il france… - Frra_Roma : RT @neXtquotidiano: Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta in una p… - neXtquotidiano : Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta in u… - AdeSerafini : Non ho visto il momento, ho saputo dell’incidente e ho visto i video. Sto letteralmente piangendo pensando a cosa s… -

Ultime Notizie dalla rete : video dell’incidente L'Italia è il secondo Paese europeo per numero di stalkerware installati sui dispositivi Fortune Italia