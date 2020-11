Gp Bahrain, Hamilton trionfa dopo incidente choc di Grosjean (Di domenica 29 novembre 2020) Sakhir, 29 nov. (Adnkronos) - Vittoria numero 95 in carriera per Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 ha trionfato nel Gp del Bahrain, terzultimo appuntamento di un Mondiale che l'inglese della Mercedes ha già conquistato con largo anticipo. Hamilton, all'11esimo successo stagionale, ha preceduto sul traguardo le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon al termine di una gara segnata dal drammatico incidente occorso dopo il semaforo verde alla Haas di Romain Grosjean. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Sakhir, 29 nov. (Adnkronos) - Vittoria numero 95 in carriera per Lewis. Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 hato nel Gp del, terzultimo appuntamento di un Mondiale che l'inglese della Mercedes ha già conquistato con largo anticipo., all'11esimo successo stagionale, ha preceduto sul traguardo le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon al termine di una gara segnata dal drammaticooccorsoil semaforo verde alla Haas di Romain

