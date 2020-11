Gazzetta: Napoli-Roma, torna Mertens, Petagna non ha convinto (Di domenica 29 novembre 2020) Quella di questa sera contro la Roma è una sfida verità per il Napoli che si ritrova ad affrontare non solo i giallorossi, ma anche se stessa questa sera al San Paolo. La squadra di Gattuso deve dimostrare di aver imparato la lezione del dopo Milan e tirare fuori le unghie per vincere. Per farlo Gattuso ha deciso di affidarsi all’usato garantito, scrive la Gazzetta dello Sport, riportando prima punta Dries Mertens al posto di Victor Osimhen ancora infortunato. Ci sarà un ritorno al passato, dunque, Gattuso si affiderà ai suoi bomber in miniatura con Politano e Insigne sugli esterni, mentre Zelinski agirà da centrale nel tridente alle spalle di Mertens. A loro ha chiesto concretezza, l’allenatore. Il Napoli, infatti, è la prima squadra, nei cinque principali campionato europei, per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Quella di questa sera contro laè una sfida verità per ilche si ritrova ad affrontare non solo i giallorossi, ma anche se stessa questa sera al San Paolo. La squadra di Gattuso deve dimostrare di aver imparato la lezione del dopo Milan e tirare fuori le unghie per vincere. Per farlo Gattuso ha deciso di affidarsi all’usato garantito, scrive ladello Sport, riportando prima punta Driesal posto di Victor Osimhen ancora infortunato. Ci sarà un ritorno al passato, dunque, Gattuso si affiderà ai suoi bomber in miniatura con Politano e Insigne sugli esterni, mentre Zelinski agirà da centrale nel tridente alle spalle di. A loro ha chiesto concretezza, l’allenatore. Il, infatti, è la prima squadra, nei cinque principali campionato europei, per ...

Gazzetta_it : Ma alla fine il più grande di sempre è stato Diego oppure Pelè? #Maradona #ciaodiego #D10S #pibedeoro… - tuttonapoli : Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: Demme in mediana, Politano in vantaggio su Lozano - napolista : Gazzetta: #NapoliRoma, torna #Mertens, #Petagna non ha convinto Gattuso ha deciso di affidarsi all’usato garantito… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MassimoMauro: 'Diego era il sogno che scendeva in campo. La sua dote? La generosità' #Maradona #ciaodiego #D10S #pibedeor… - ricatti88 : RT @Gazzetta_it: #MassimoMauro: 'Diego era il sogno che scendeva in campo. La sua dote? La generosità' #Maradona #ciaodiego #D10S #pibedeor… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli Napoli, una vittoria nel nome di Diego: 2-0 al Rijeka e primato nel girone La Gazzetta dello Sport Gazzetta: Napoli-Roma, torna Mertens, Petagna non ha convinto

Gattuso ha deciso di affidarsi all'usato garantito e schierare Dries con alle spalle Politano, Insigne e ZIelinski ...

Reti senza misura. Gigante Dzeko guida la Roma col Napoli dei gol tascabili

Il gigante giallorosso sfida i gol tascabili del Napoli Forse, guardandosi intorno, stasera Edin Dzeko si sentirà un po’ come Gulliver in un mondo di attaccanti lillipuziani. Al suo fianco troverà Ped ...

Gattuso ha deciso di affidarsi all'usato garantito e schierare Dries con alle spalle Politano, Insigne e ZIelinski ...Il gigante giallorosso sfida i gol tascabili del Napoli Forse, guardandosi intorno, stasera Edin Dzeko si sentirà un po’ come Gulliver in un mondo di attaccanti lillipuziani. Al suo fianco troverà Ped ...