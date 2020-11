Cesa | assistenza infermieristica domiciliare gratuita per i pazienti Covid-19

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Come annunciato nei giorni scorsi, domani lunedì 30 novembre, partirà il servizio diper isospetti o infetti da-19. L’Amministrazione Comunale ha concluso una convenzione con una associazione “Albero della Vita” che metterà a disposizione infermieri che potranno andare a casa delle persone per prestare. Tutte le iniziative saranno assunte dall’associazione dagli infermieri di intesa con i medici di base che hanno in cura il paziente. Il progetto si chiama “Nurse at Home” e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Il servizio è rivolto a: –affetti da ...

enzoguidasindac : Emergenza Covid 19+++Cesa Alle 19.30, in diretta su Facebook, faremo il punto della situazione: - sui contagi e sui… -

Cesa (Ce) – Come annunciato nei giorni scorsi, domani lunedì 30 novembre, partirà il servizio di assistenza infermieristica domiciliare per i pazienti sospetti o infetti da Covid-19. L'Amministrazione ...