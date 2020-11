The Voice Senior, il twerking di Loredana Berté censurato? Ecco come stanno veramente le cose (Di sabato 28 novembre 2020) “The Voice Of Italy” si è autodistrutto dopo sei edizioni (non esaltanti sia per gli ascolti che sul versante discografico) per rinascere come “The Voice Senior”, traslocare da Rai Due a Rai Uno e cambiare totalmente la narrazione: la terza età per continuare a sognare a suon di musica. Obiettivo raggiunto da Antonella Clerici e il suo team. La prima puntata ha messo a segno 4.483.000 telespettatori con share del 19,78%. Risultati oltre le aspettative anche della stessa Rete, tanto che il direttore di Rai Uno Stefano Coletta aveva parlato, nelle sue previsioni, del 17% di share nella fascia 20:30/22:30. Il programma è anche terminato a mezzanotte, un miraggio se si considera che oggi le prime serate si allungano fino ad oltre l’una di notte. Alcuni siti però riportano la notizia di un caso di “censura”. Sembra che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “TheOf Italy” si è autodistrutto dopo sei edizioni (non esaltanti sia per gli ascolti che sul versante discografico) per rinascere“The”, traslocare da Rai Due a Rai Uno e cambiare totalmente la narrazione: la terza età per continuare a sognare a suon di musica. Obiettivo raggiunto da Antonella Clerici e il suo team. La prima puntata ha messo a segno 4.483.000 telespettatori con share del 19,78%. Risultati oltre le aspettative anche della stessa Rete, tanto che il direttore di Rai Uno Stefano Coletta aveva parlato, nelle sue previsioni, del 17% di share nella fascia 20:30/22:30. Il programma è anche terminato a mezzanotte, un miraggio se si considera che oggi le prime serate si allungano fino ad oltre l’una di notte. Alcuni siti però riportano la notizia di un caso di “censura”. Sembra che sia ...

