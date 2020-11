Monchengladbach-Inter: formazioni, quote e in tv (Di sabato 28 novembre 2020) Match attesissimo quello tra Monchengladbach-Inter che si disputerà al Borussia-Park martedì 1 dicembre alle ore 21:00. La partita infatti tiene i nerazzurri in gara appesi a un filo. Per sperare ancora negli ottavi di Champions l’Inter deve battere il Monchengladbach in testa al Girone a quota 8 punti. Monchengladbach-Inter come si presentano le squadre? Reduce da due sconfitte contro il Real Madrid, la squadra di Conte dovrà fare i conti con la regina del girone con cui ha pareggiato all’andata. L’Inter ultima in classifica a 2 punti, dovrà mettercela tutta per battere i tedeschi e restare in gara. Il Monchengladbach che si trova in vetta al girone con 8 punti, ad oggi ha conseguito due vittorie e due pareggi e darà sicuramente del filo da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Match attesissimo quello trache si disputerà al Borussia-Park martedì 1 dicembre alle ore 21:00. La partita infatti tiene i nerazzurri in gara appesi a un filo. Per sperare ancora negli ottavi di Champions l’deve battere ilin testa al Girone a quota 8 punti.come si presentano le squadre? Reduce da due sconfitte contro il Real Madrid, la squadra di Conte dovrà fare i conti con la regina del girone con cui ha pareggiato all’andata. L’ultima in classifica a 2 punti, dovrà mettercela tutta per battere i tedeschi e restare in gara. Ilche si trova in vetta al girone con 8 punti, ad oggi ha conseguito due vittorie e due pareggi e darà sicuramente del filo da ...

