Massimiliano Morra vittima di un incidente | l’addio a Ballando dell’attore

Leggi su chenews

(Di sabato 28 novembre 2020), amato attore ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, è statodi un terribile, Fonte foto: Instagram (@official)Molto amato dal pubblico, seguitissimo sui social e molto discusso per la sua recente partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘,sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo‘ oggi, 28 novembre 2020, alle ore 16:00. Il noto attore, all’interno della Casa più spiata dagli italiani, ha fatto molto discutere soprattutto per alcune dichiarazioni fatte da lui ed Adua Del Vesco in merito alla nota agenzia ‘Ares‘. Inoltre, dopo il coming out di Gabriel Garko al ...