LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Ruka in DIRETTA: De Fabiani cerca risposte, c'è anche Federico Pellegrino. Trionfa Johaug! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37: Il favorito numero uno è sicuramente il russo Bolshunov che lo scorso anno si è confermato il numero uno nelle distance 12.35: C'è curiosità per rivedere in gara Klaebo che è uscito con una sconfitta inattesa dalla sprint di ieri, denotando una condizione non ottimale. Vedremo sulla 15 km come si comporterà il norvegese 12.32: Saranno quattro gli italiani in gara, con Francesco De Fabiani chiamato a riscattare la prestazione negativa della sprint di ieri. Partirà con il numero 16; Giandomenico Salvadori avrà il 12, Maicol Rastelli il 47 e Federico Pellegrino il 52. 12.30: Tra pochi minuti il via della 15 km maschile a tecnica classica 10.40: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 12.45 per la DIRETTA LIVE della ...

